Два лесных пожара возникло в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара на общей площади 4,4 га и один ландшафтный на площади 10 га возникли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент в регионе действуют два лесных пожара и один ландшафтный. Как отмечает департамент лесного комплекса, общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

Напомним, что а Тюменской области действует особый противопожарный режим.