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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два лесных пожара возникло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:17 26 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара на общей площади 4,4 га и один ландшафтный на площади 10 га возникли в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент в регионе действуют два лесных пожара и один ландшафтный. Как отмечает департамент лесного комплекса, общая площадь пожаров, как и "пройденная огнем", не означает гибель деревьев.

Напомним, что а Тюменской области действует особый противопожарный режим.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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