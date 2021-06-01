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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Команда ТВВИКУ вышла в финал конкурса "Безопасный маршрут" АрМИ-2021

Общество, 16:52 26 июня 2021

пресс-службы Центрального военного округа | Фото: пресс-службы Центрального военного округа

В финал всеармейского конкурса "Безопасный маршрут", который проходит под Тюменью на полигоне "Андреевский" вышли команды ТВВИКУ, Южного военного округа, Северного флота и первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения.

Военные инженеры на скорость выполняют учебно-боевые задачи по разминированию и преодолению брода, по поиску и разминированию мин, по установке тяжелого механизированного моста через ров, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Они преодолевают специально оборудованные штурмовые полосы, такие как высадка из макета вертолета на высоте восьми метров, висячий мост, канатная стенка, макет фасада здания.

Кроме того, участники соревнований должны выполнить метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодолеть значительный участок ползком под колючей проволокой.

Финал состоится 27 июня. Команда, занявшая первое место, будет представлять Россию на международном конкурсе, который также пройдет в Тюмени. Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе соревнования проходят без зрителей.

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