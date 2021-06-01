В Тюменской области братьев будут судить за создание нарколаборатории

| Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

В Тюменской области передано в суд уголовное дело в отношении местных жителей, подозреваемых в организации нарколаборатории. Об этом сообщает региональное УМВД.

Информацию о нарколаборатории на территории Бердюжского района правоохранители получили в конце 2020 года. Полицейские установили подозреваемых – братьев 1976 и 1981 годов рождения и задержали их.

Стражи правопорядка установили также, что злоумышленники решили заняться незаконным производством и распространением наркотиков в конце ноября 2020 года. Они заказали через Интернет химическое оборудование и изучили технологию изготовления синтетических наркотических веществ.

Один из братьев в ходе переписки нашел сообщников, которые направили ему необходимые прекурсоры и реагенты. Реализовывать готовую продукцию они планировали посредством закладок.

Родственники приступили к изготовлению наркотиков, но им помешали сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска полицейские изъяли большое количество лабораторного оборудования, упаковочный материал, 15 литров прекурсоров, более четырех4 килограмм мефедрона.

В настоящее время материалы дела уголовного дела переданы в суд. Сотрудники полиции продолжают устанавливать личности сообщников обвиняемых.