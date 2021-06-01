Иномарку отбросило в пешеходов в центре Тюмени
Четыре пешехода и два пассажира автомобиля Toyota Camry пострадали в ДТП на пересечении улиц Республики и Красина в Тюмени 26 июня.
"23-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, задел бордюр, въехал в опору освещения, потом его отбросило на машину KIA и на тротуар, где были пешеходы", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Травмы подучили четверо пешеходов: молодой человек 1996 года рождения и девушки 1999, 1992 и 2004 годов рождения. Девушка 2004 года рождения была на самокате. Она была доставлена в больницу, остальным госпитализация не потребовалась.
Пострадали также два пассажира Toyota Camry 1999 года рождения. Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова