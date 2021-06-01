Александр Моор: у тюменской молодежи есть множество путей для самореализации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поздравляя тюменцев с Днем молодежи, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в регионе активно развивается добровольческое движение, молодежь реализует собственные социальные проекты, активно участвует в жизни городов и районов.

"У молодого поколения жителей области есть множество путей для позитивной самореализации как на региональном, так и на федеральном уровне – грантовые программы, форумы, образовательные проекты, открытые кадровые конкурсы в рамках платформы "Россия – страна возможностей". Молодость – самые важные годы, время проявлять себя, преодолевать трудности, добиваться успеха и приобретать опыт", - считает Моор.

Губернатор пожелал тюменской молодежи ярких эмоций, сильных впечатлений, верных друзей и успехов на жизненном пути.