В Тобольске водитель Renault Megane двигалась по встречке и попала в ДТП, есть погибшие

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с двумя пострадавшими и одной погибшей произошло в Тобольске утром 27 июня.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, сотрудники тобольской ГИБДД в 5 часов 40 минут попытались остановить автомобиль Renault Megane, который двигался по встречной полосе проспекта Дзираева навстречу наряду ДПС. Автопатруль развернулся и стал преследовать иномарку, на требования остановиться водитель не реагировала, двигалась на большой скорости.

На кольцевой развязке с улицей Юдина водитель не справилась с управлением, наехала на бордюрное ограждение. "Рено" опрокинулся, пассажиры и водитель не были пристегнуты, трех девушек выбросило из автомобиля. 18-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП, 19-летняя пассажирка госпитализирована, 22-летняя водитель предварительно госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Из машины также вылетела упаковка, предположительно из-под пива, и пустые бутылки.

Стаж водителя иномарки за рулем - 1 год, за это время девушка шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Обстоятельства ДТП выясняются.