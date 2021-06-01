Более 80 нетрезвых водителей остановили на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

81 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения отстранили автоинспекторы с пятницы по воскресенье. Еще 11 автомобилистов задержаны ночью 28 июня — с нуля до шести часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

“Антирекорд по содержанию алкоголя в парах выдыхаемого воздуха установил 37-летний автомобилист деревни Тугалово Уватского района, остановленный сотрудниками ГИБДД на улице Центральной. Водитель пояснил автоинспекторам, что он пил с другом, а потом они поехали на автомобиле Daewoo Matiz кататься по деревне. Показания алкотетстера составили 1,98 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

1,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха показал алкотестере у автомобилиста, задержанного в СНТ "Водник" на Тобольском тракте в Тюменском районе.

Сразу у двух автомобилистов показания алкотестера составили 1,42 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 40-летняя жительница Ялуторовска пила водку одна, потом захотелось компании, поэтому она поехала к подруге. В трех кварталах от дома ее задержал наряд ДПС. А житель Заводоуковска изначально пил алкоголь с другом, а когда тот уснул, он взял его автомобиль и поехал к матери. Права управления транспортом мужчина не имеет.