Опытного закладчика из Ярославля осудят в Тюмени по нескольким статьям

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За незаконный оборот более 13 кг наркотиков и психотропных веществ будут судить жителя Ярославля в Тюмени.

Обвинительное заключение утвердила областная прокуратура, сообщает ведомство.

29-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

По версии следствия, молодой человек вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в разных регионах странах.

Согласно распределению ролей фигурант дела в июне и июле 2020 года забрал из тайников в Московской области более 4,7 кг запрещенных веществ. Передвигаясь на машине, он разложил их по тайникам в Тамбовской, Ярославской, Липецкой, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

15 августа 2020 года ярославец из тайника в Московской области взял более 8,5 кг психотропного вещества амфетамин и выехал в направлении Красноярска, попутно делая закладки в Республиках Татарстан, Удмуртия и Башкортостан, Свердловской области. Утром 19 августа он сделал несколько закладок вблизи 18 км автодороги Тюмень – Боровский - Богандинский. Вскоре после этого автомобиль был остановлен на посту полиции "Богандинский". Во время досмотра транспортного средства обнаружены и изъяты оставшиеся более 2,5 кг амфетамина. Молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, управлял машиной по поддельному удостоверению.

Позже правоохранительные органы обнаружили и изъяли запрещенные вещества из тайников.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.