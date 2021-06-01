Глава Тюменской области вошел в десятку "губернаторов новой волны"

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял пятое место в Топ-10 рейтинга губернаторов новой волны, составленного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и сетью "Политджойстик регионов".

Топ сформирован на основании экспертных оценок по трем параметрам: близость к людям, эффективность, решение проблем.

"Стабильный, сильный руководитель. Много показательных встреч и визитов в регион. Активно использует соцсети для общения с населением", - так охарактеризовали Александра Моора авторы исследования.

Первое место занял губернатор Камчатского края Владимир Солодов, второе - врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, третье - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, четвертое - глава Калининградской области Антон Алиханов.

Евгений Бабенко