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Глава Тюменской области вошел в десятку "губернаторов новой волны"

Губернатор, 19:08 28 июня 2021

Фото ИА «Тюменская линия»

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял пятое место в Топ-10 рейтинга губернаторов новой волны, составленного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и сетью "Политджойстик регионов".

Топ сформирован на основании экспертных оценок по трем параметрам: близость к людям, эффективность, решение проблем.

"Стабильный, сильный руководитель. Много показательных встреч и визитов в регион. Активно использует соцсети для общения с населением", - так охарактеризовали Александра Моора авторы исследования.

Первое место занял губернатор Камчатского края Владимир Солодов, второе - врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, третье - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, четвертое - глава Калининградской области Антон Алиханов.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , рейтинг , ЭИСИ

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