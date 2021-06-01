В волейбольный клуб "Тюмень" перешла белорусская связующая
| Фото: ВК "Тюмень"
Женская волейбольная команда "Тюмень" подписала контракт со связующей из Белоруссии Дарьей Булах, сообщает пресс-служба клуба.
23-летняя пасующая профессиональную карьеру начала в 2015 году в клубе "Атлант-БарГУ" из Барановичей. Спустя два года перебралась в "Жемчужину Полесья" из города Мозырь. Там Дарья провела четыре сезона.
В составе "Жемчужины" Булах выиграла серебряные медали чемпионата Белоруссии, дважды становилась бронзовым призером этого турнира.