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В волейбольный клуб "Тюмень" перешла белорусская связующая

Спорт, 14:27 29 июня 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женская волейбольная команда "Тюмень" подписала контракт со связующей из Белоруссии Дарьей Булах, сообщает пресс-служба клуба.

23-летняя пасующая профессиональную карьеру начала в 2015 году в клубе "Атлант-БарГУ" из Барановичей. Спустя два года перебралась в "Жемчужину Полесья" из города Мозырь. Там Дарья провела четыре сезона.

В составе "Жемчужины" Булах выиграла серебряные медали чемпионата Белоруссии, дважды становилась бронзовым призером этого турнира.

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