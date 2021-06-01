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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водителя за опасные гонки по городу закрыли на пять суток

Происшествия, 16:31 29 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Водителя, пытавшегося скрыться от сотрудников ГИБДД, осудили в Тюмени, сообщает Ленинский районный суд.

27 июня 20-летний водитель на ВАЗ-2107 без номеров не остановился на требование сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы начали преследование нарушителя, который, маневрируя из полосы в полосу, создавал аварийные ситуации. В районе ул. Одесской машина попала в затор, водителя задержали. В отношении него составлен административный материал.

Суд арестовал молодого человека на пять суток.

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# ГИБДД

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