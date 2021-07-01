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Тюменцам предлагают стать волонтерами на чемпионате "Формула -1"

Общество, 09:30 01 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыт набор волонтеров на чемпионат "Формула-1" в Сочи с 23 по 26 сентября. Подать заявку можно до 21 июля, сообщает Росмолодежь.

Волонтеры российского этапа "Формулы-1" помогут в координации зрителей и представителей СМИ, работе билетного центра, стоек аккредитации и бюро находок.

Добровольцами могут стать молодые люди старше 18 лет с уровнем английского не ниже Pre-Intermediate и опытом волонтерства на платформе DOBRO.RU.

Подробности на сайте Росмолодежи.

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# волонтеры , Росмолодежь

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