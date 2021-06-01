Из-за задымления ограничили движение на трассе Тюмень – Омск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на 11-м км трассы Тюмень – Омск ограничено. Причина – сильное задымление.

"Ограничено даже движение автобусов. Стоят наряды ДПС, информируют водителей об ограничениях и направляют их на объездную дорогу Тюмень – Боровский – Богандинский", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в районе 15-го км трассы Тюмень – Омск горит лес. От МЧС на месте задействованы шесть единиц техники.

Инна Пахомова