  • 30 июня 202130.06.2021среда
  • USD72,3723
    EUR86,2026
  • В Тюмени 30..32 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Из-за задымления ограничили движение на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 15:07 30 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на 11-м км трассы Тюмень – Омск ограничено. Причина – сильное задымление.

"Ограничено даже движение автобусов. Стоят наряды ДПС, информируют водителей об ограничениях и направляют их на объездную дорогу Тюмень – Боровский – Богандинский", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в районе 15-го км трассы Тюмень – Омск горит лес. От МЧС на месте задействованы шесть единиц техники.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , лес , ограничение движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 30.06.2021Из-за задымления ограничили движение на трассе Тюмень – Омск
14:53 30.06.2021В изнасиловании женщины подозревают двоих жителей Тобольска
14:16 30.06.2021Пассажир "Лады" умер в больнице после ДТП на трассе Тюмень - Курган
12:10 30.06.2021В Тюмени упавшего с шестого этажа мальчика выписали из больницы спустя месяц