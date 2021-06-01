Ишимский центр занятости помог открыть в городе детскую парикмахерскую

Фото: ishim.admtyumen.ru Фото: ishim.admtyumen.ru

Первая в Ишиме детская парикмахерская открылась при поддержке службы занятости. Об этом сообщила корреспонденту "Тюменской линии" завсектором центра занятости населения Ишима и Ишимского района Наталия Гультяева.

"Мы оказали начинающему предпринимателю, многодетной маме Татьяне Менгер безвозмездную и безвозвратную финансовую помощь в размере 192 тысяч рублей. На эти средства господдержки были закуплены оборудование и инструменты, изготовлена мебель. В парикмахерской появилась игровая зона, телевизор, зеркала, детские кресла. Ребятишек с ограниченными возможностями здоровья в парикмахерской обслуживают бесплатно", - рассказала она.

Идея создать специальное заведение для детей возникла у Татьяны Менгер, когда она увидела во взрослой парикмахерской, где тогда работала, плачущего ребенка, который боялся стричься. Коллега Татьяны отказалась работать с "капризным" малышом, и она взялась за дело сама. В итоге смеющийся ребенок долго не хотел уходить из парикмахерской.

"На самом деле мальчиков стричь труднее, чем девочек - у них более сложные прически. У меня есть планы, как развивать бизнес дальше. Хочу, например, внедрить детский маникюр и аквагрим", - рассказала Татьяна Менгер.

Детская парикмахерская Татьяны Менгер - не единственный пример того, как бывшие безработные с помощью службы занятости становятся успешными предпринимателями.

"Конечно, это дело непростое. Кандидаты на получение господдержки получают квалифицированные консультации по формированию бизнес-модели и финансовому планированию, а затем защищают бизнес-планы. В период пандемии эта работа не останавливалась, а шла в онлайн-режиме", - отметила Наталия Гультяева.

В 2020 году при финансовой и образовательной помощи центра занятости свои бизнес-проекты реализовал 21 житель Ишима и Ишиимского района, с начала 2021 года - уже десять.

Евгений Бабенко