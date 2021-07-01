Максим Афанасьев: Тобольск успешно развивался в пандемийный год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольск вошел в пятерку лучших городов по качеству городской среды в 2020 году, улучшив результат 2019 года сразу на 11 позиций.

Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы. По его словам, пандемийный год стал серьезным испытанием на прочность.

"Нет ни одной сферы жизни, которой бы не коснулась пандемия. Каждая семья столкнулась с трудностями, которые мы решали сообща. Это был год, который наглядно дал нам понять, где тонко, а где нет предела человеческим возможностям. Слаженная системная многолетняя работа позволила нам в этот сложный год не снизить роста основных экономических показателей. Мы реализовали все намеченное по развитию городской среды", - говорит Максим Афанасьев.

Глава города отметил, что бюджет Тобольска сохраняет свою социальную направленность. Это позволяет занимать 21 место в рейтинге устойчивого развития городов России и шестое место среди городов Уральского федерального округа.

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 527 млрд 738 млн рублей и составил 33% по Тюменской области. В городе развита нефтехимическая, пищевая, строительная, легкая, деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, имеется потенциал для развития туристско-рекреационного комплекса и сферы услуг.

Тобольск находится на первом месте среди городских округов Тюменской области по объему инвестиций в основной капитал. По итогам 2020 года он составил 106 млрд рублей. В 2020 году реализовано 16 инвестиционных проектов, которые дали городу 299 рабочих мест, капитальные вложения в объеме 1 млрд 165 млн рублей. В числе приоритетных направлений развития инвестиций: нефтехимия, туризм.

"Креативные индустрии – новая точка роста для города. Базарная площадь, улица Мира станут местом развития креативного кластера в городе, сюда стянутся ремесленничество, искусство и культура, дизайн, образование, развлечения, медиа и коммуникации, цифровые технологии", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Глава города добавил, что на 1 января 2021 года в Тобольске зарегистрирован 1 тыс. 161 безработный. В течение всего года в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 8 тыс. 249 граждан. Из них меньше половины были признаны безработными, большая часть из которых трудоустроена на постоянные или временные рабочие места.

Евгений Новоселов