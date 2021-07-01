Преображение площади Победы и открытие комплекса "Тоболяков Бессмертный полк" стали важными событиями для Тобольска в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Преображение площади Победы и открытие скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков Бессмертный полк" стали важнейшими событиями 2020 года.

Об этом на заседании городской думы заявил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"В год юбилея Великой Победы мы отремонтировали практически все памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны тоболякам, в том числе в удаленных микрорайонах. В 2020 году также завершены работы по благоустройству и развитию Базарной площади и улицы Мира. В унисон с этим проектом возрождается Александровский сад. В 2020 году разработана концепция, в ближайшие годы она будет реализована. Реконструкция Аптекарского сада начнется уже в этом году", - отметил Максим Афанасьев.

В 2020 году также были благоустроены Менделеевский и Ершовский скверы, сквер Михайлова, установлены малые архитектурные формы в саду Ермака, обновлена уличная мебель в сквере у Социального рынка. По всему городу имеются пять площадок для воркаута.

В 2020 году проводились работы по инженерной защите подгорной части Тобольска от затопления и подтопления. Облагорожены набережные русел р. Курдюмка в районе улиц Подшлюзы и Кирова. Завершены работы по благоустройству территории Абрамовского экологического парка. Сделана парковка, подъезд, тротуар, беговая и пешеходная дорожки, освещение.

Евгений Новоселов