В Тюменской филармонии напомнили, что музыканты должны соблюдать социальную дистанцию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыканты на сцене должны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, а играющие на духовых инструментах – от двух метров.

Об этом напомнил главный специалист регионального департамента потребительского рынка Константин Сорокин в ходе межведомственного рейда в Тюменской филармонии на соблюдение действующего режима повышенной готовности 1 июля. Он сказал, что нарушений на объекте не выявил.

Сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области проверили в филармонии правильность рассадки зрителей, режим проветривания служебных помещений, запас масок, дезинфицирующих средств и антисептиков.

Директор филармонии Александр Березин подчеркнул, что запускать зрителей на концерты стали за полтора часа во избежание столпотворения. Для этого зал открывают заранее.

"Билеты продаем исходя из соблюдения социальной дистанции. Для профилактики своевременно включаем вентиляцию в зале, каждые три часа проводим уборку", - подчеркнул руководитель.

Демонстративных отказов от ношения маски со стороны зрителей не было, добавил он, все относятся к ограничительным мерам с пониманием.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Инна Кондрашкина