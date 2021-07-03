В Ишиме вдвое выросло количество золотых медалистов с 2019 года

| Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

В Ишиме вдвое выросло количество золотых медалистов с 2019 года

74 ишимских выпускника получили медаль "За особые успехи в учении", в 2020 году их было 63, а в 2019 – 39 человек. За два года число медалистов практически удвоилось. Всего в нынешнем году окончили школу 477 одиннадцатиклассников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы по социальным вопросам Борис Долженко.

Он подчеркнул, что награждение проходит с соблюдением всех норм и требований безопасности.

"Ждем подтверждения результатов у 17 ребят, которые сдавали экзамен по английскому языку и информатике, они будут известны 5 и 7 июля", - сказал замглавы.

Итоговая аттестация подтвердила объективность выставления оценок, добавил он. А также качество работы педагогического состава и знаний выпускников.

Инна Кондрашкина