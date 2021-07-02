  • 2 июля 20212.07.2021пятница
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водитель ответит за смерть ребенка в пьяном ДТП

Происшествия, 15:27 02 июля 2021

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Водителя, обвиняемого в гибели семилетнего ребенка, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В феврале текущего года пьяный 50-летний водитель на улице Избышева сбил ребенка, после чего скрылся. Потерпевшая получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла.

Личность злоумышленника удалось установить, его задержали. Обвиняемый вину в содеянном признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 02.07.2021 22 кг наркотиков изъяли полицейские в Тюменском районе
15:38 02.07.202180 курсантов ТВВИКУ присоединились к поискам пропавшей Насти Муравьевой
15:27 02.07.2021В Тюмени водитель ответит за смерть ребенка в пьяном ДТП
13:45 02.07.2021В Тюмени на берегу Туры обнаружили минометный снаряд