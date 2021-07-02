В Тюмени водитель ответит за смерть ребенка в пьяном ДТП

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Водителя, обвиняемого в гибели семилетнего ребенка, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В феврале текущего года пьяный 50-летний водитель на улице Избышева сбил ребенка, после чего скрылся. Потерпевшая получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла.

Личность злоумышленника удалось установить, его задержали. Обвиняемый вину в содеянном признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.