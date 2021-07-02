В пятиэтажке на улице Муллы-Нур Вахитова в Тюмени досрочно заменили инженерные сети

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тепловые сети, водопровод и канализацию заменили в подвале дома № 15а по улице Муллы-Нур Вахитова в Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства.

Решение о досрочном капитальном ремонте было принято весной 2021 года после обращения жильцов. Дом подключен к централизованной системе водоотведения. Из-за изношенности канализационных сетей и неисправных водовыпусков периодически происходило подтопление подвала. Это привело к возникновению неисправностей на инженерных коммуникациях. Средств для устранения проблемы в рамках текущего ремонта оказалось недостаточно.

В ближайшее время начнется работа по замене выгребной емкости и сетей канализации от многоквартирного дома. Подрядная организация ООО "Водоканал-Сервис" определена по итогам электронного аукциона, с ней уже заключен муниципальный контракт.

Кроме инженерных сетей, отремонтируют фасад и подвал дома. Будет восстановлена кирпичная кладка, выполнено усиление несущих конструкций в подвале.