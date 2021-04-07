Ремонт инженерных сетей в пятиэтажке на улице Вахитова в Тюмени завершат в 2021 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ремонт инженерных сетей и подвала многоквартирного дома № 15а по ул. Муллы-нур Вахитова в Тюмени завершат до конца 2021 года.

Об этом собственникам пятиэтажки рассказали на встрече, которая состоялась 7 апреля с участием представителей управляющей компании "ЖКХ Стандарт", администрации города и Общероссийского народного фронта.

В настоящее время смонтированы и запущены в эксплуатацию сети водоотведения, на 50% выполнены работы на сетях теплоснабжения и водоснабжения.

Как рассказал председатель комитета жилищного контроля и эксплуатации жилфонда департамента городского хозяйства Виталий Данилов, если раньше подвал был затоплен из-за системных аварийных ситуаций, то сегодня там сухо. Также заключен договор на разработку проектной документации по ремонту фасада и подвала. На 2021 год планируется и замена выгребной емкости.

"Средства на эти цели выделены. Сейчас ведутся процедуры по формированию пакета документов и объявлению конкурса. Ориентировочно договор на замену выгребной емкости планируется заключить в июне 2021 года. К концу года, надеемся, что вопрос по выгребу, инженерным сетям и подвалу будет у вас полностью решен", - уточнил он.

Напомним, еще два месяца назад дом находился в плачевном состоянии. Жильцы жаловались на сырость в подвале и квартирах, неприятный запах и плесень, аварийное состояние сетей водоснабжения, водоотведения и канализации. Они добивались переноса сроков капитального ремонта подвала и сетей, который планировался только на 2036-2041 годы. После обращения собственников в Общероссийский народный фронт к работе подключилась прокуратура Тюменской области, было налажено тесное взаимодействие с администрацией города.

Как отметил член регионального штаба ОНФ, федеральный модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" в Тюменской области Сергей Соловьев, при участии ОНФ было отработано конструктивное взаимодействие управляющей компании и граждан. Помогла активность собственников квартир.

"Два месяца назад у нас стояли ключевые вопросы о катастрофическом состоянии этого дома. За это время удалось изменить сроки и последовательность капитального ремонта, расставлены приоритеты. Все субъекты решения этой проблемы обозначены, они понимают свои задачи, мы видим, что движение идет в нужном направлении. Остается контролировать, чтобы все исполнялось должным образом", - сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На встрече жильцы дома спустились в подвал и наглядно увидели, как ведутся работы. По словам жительницы пятиэтажки Натальи, ситуация значительно изменилась.

"Сегодня мы видим, что многое поменялось. Сделаны новые трубы, есть надежда, что станет лучше. Мы долго этого ждали", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники встречи также подняли вопрос доступа к инженерным сетям в квартирах. Не все согласны вскрывать пол и ломать плитку. Однако, как заверил директор управляющей компании "ЖКХ Стандарт", решить эту проблему можно совместными усилиями, главное, найти взаимопонимание.

Он также добавил, что после окончания ремонтных работ специалисты управляющей компании проведут косметический ремонт подъездов, облагородят дворовую территорию.

Любовь Голышева