В Тюменской области раскрываемость убийств составляет 100%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Раскрываемость убийств в Тюменской области составляет 100%. Анализ состояния преступности по итогам первого квартала 2021 года рассмотрели на заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева.

Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин.

"Удалось добиться стопроцентной раскрываемости убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, преступлений против половой неприкосновенности, разбойных нападений. На треть больше раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе тяжких и особо тяжких. Количество нераскрытых преступлений сократилось на 13%. Разыскано 134 преступника, 19 пропавших без вести и 5 утративших связь с родственниками", – уточнил он.

Общая раскрываемость преступлений в Тюменской области составила почти 60%.