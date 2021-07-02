В Тюмени новые микрорайоны могут подключить к системе "Безопасный город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преступность на улицах и в общественных местах снизилась на территории 15 муниципальных образований региона, в том числе в Тюмени на 24%. Большую роль в профилактике и раскрытии преступлений играет аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.

Более 3 тыс. 700 видеокамер смонтированы на территории 23 муниципальных образований Тюменской области.

"С помощью АПК "Безопасный город" за первый квартал в регионе раскрыто 14 преступлений, в областном центре выявлено 71 правонарушение. Установлено 39 разыскиваемых. Благодаря видеокамерам с функцией распознавания лиц задержано 8 человек, трое из них находились в федеральном розыске. С использованием системы "Перехват" задержано 22 единицы автотранспорта, причастных к преступлениям или правонарушениям", – сообщил Евгений Козлов.

На заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев рекомендовал проанализировать эффективность использования камер видеонаблюдения в Тюмени. В частности, при необходимости внести предложения по модернизации, ротации оборудования, а также присоединения к системе "Безопасный город" недавно построенных жилых микрорайонов.