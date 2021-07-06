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Поклонников современной поэзии приглашают на творческий вечер в Тюмени

Общество, 08:12 06 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкально-поэтический вечер под открытым небом пройдет в Тюмени в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 10 июня. Для тюменцев выступят современные поэты города и музыкальный дуэт "Тано", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Горожане и гости города услышат экспериментальное прочтение современной поэзии в исполнении самих авторов. Также в неформальной обстановке участники встречи обсудят философские темы через призму стихотворений.

Музыкально-поэтический вечер начнется в 18 часов. Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 12+.

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# Музейный комплекс им , поэзия , Словцова

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