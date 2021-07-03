В Тобольске запустили брендированный автобус "Ремезов - экспресс"

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Брендированный автобус "Ремезов - экспресс" запустили в Тобольске 3 июля. Первый городской экспресс будет курсировать между главными транспортными хабами города.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем Instagram.

"Уже завтра автобус-экспресс отправится в рейс по городскому маршруту 182, знакомя пассажиров с историей и туристическими объектами нашего города. Новый маршрут объединит железнодорожный вокзал, автовокзал, в после открытия аэропорта и воздушную гавань", - сказал он.

Стоимость поездки в новом автобусном маршруте такая же, как в обычном городском.

Брендирование экспресса именем Семена Ремезова определено по итогам народного голосования, которое проходило в группе администрации Тобольска во ВКонтакте.

По словам Афанасьева, инициатива проекта "Ремезов - экспресс" в равной степени принадлежит администрации Тобольска, Агентству туризма и продвижения Тюменской области, ООО "ЗапСибНефтехим" и Тобольскому пассажирскому автотранспортному предприятию. Глава города выразил благодарность всем единомышленникам, коллегам и неравнодушным людям за постоянное улучшение городской среды, повышение туристической привлекательности Тобольска.

Анжела Лебедева