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Бесплатный прокат средств реабилитации доступен жителям Тюменской области

Общество, 16:48 04 июля 2021

ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Бесплатно брать в прокат средства технической реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода могут жители Тюменской области. В регионе реализуется проект - "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение".

Перечень средств реабилитации включает 38 наименований, среди них не только традиционные кресла-коляски, трости и ходунки, но и многофункциональная кровать, электрический подъемник, мобильные поручни, ванна для мытья пациента, веревочная лестница, носилки, гусеничный подъемник с универсальной платформой и др. Срок проката может составлять до 6 месяцев.

Услугами безвозмездного пользования техническими средствами могут воспользоваться, прежде всего, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании на дому или полустационарной форме в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию, передвижению (заболевания, травмы, возраст или инвалидность).

А также люди старше 18 лет, которые потеряли такие способности временно - в силу заболевания, травмы, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для получения необходимого средства или устройства во временное пользование граждане могут обратиться в Областной центр реабилитации инвалидов (г. Тюмень, ул. Уральская, д.60/1) или в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.

Подробная информация на сайте или по телефону горячей линии 8 (3452) 670-770.

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# реабилитация

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