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Тоболяк завел отверткой чужой микроавтобус и поехал кататься

Происшествия, 15:37 05 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в угоне микроавтобуса, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В полицию с сообщением об угоне микроавтобуса марки "Тойота" обратился 25-летний молодой человек. Предыдущий собственник сообщил ему, что автомобиль стоит открытый на остановке.

Полицейские установили личность подозреваемого в угоне. Ранее судимый за угоны 32-летний тоболяк задержан. Мужчина распивал алкоголь и решил покататься на машине. В соседнем микрорайоне он приметил микроавтобус модели 90-х годов. Злоумышленник открыл отверткой водительскую дверь и также с ее помощью завел транспортное средство, после чего поехал кататься по городу. На одном из перекрестков мужчина увидел патруль ДПС, бросил машину на остановке и ушел домой пешком.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет

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# Тобольск , угон

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