Тюменка получила материальный капитал на несуществующего ребенка
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Женщину, подозреваемую в мошенничестве с использованием материнского капитала, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.
В июле 2020 года тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении дочери и через портал Госуслуги обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. Обвиняемая обманным путем получила более 200 тыс. рублей на несуществующую дочь.
Прокуратура округа направила материалы уголовного дела мировому судье.