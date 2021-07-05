  • 5 июля 20215.07.2021понедельник
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка получила материальный капитал на несуществующего ребенка

Происшествия, 17:21 05 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в мошенничестве с использованием материнского капитала, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2020 года тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении дочери и через портал Госуслуги обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. Обвиняемая обманным путем получила более 200 тыс. рублей на несуществующую дочь.

Прокуратура округа направила материалы уголовного дела мировому судье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# материнский капитал , мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 05.07.2021Тюменка получила материальный капитал на несуществующего ребенка
17:10 05.07.2021Тюменским кинологам пока не удается выйти на след Насти Муравьевой
16:59 05.07.2021Двое тюменцев ограбили продуктовый магазин
16:46 05.07.2021В Тюмени поисковики обновили ориентировку исчезнувшей Насти Муравьевой