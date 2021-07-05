Тюменка получила материальный капитал на несуществующего ребенка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в мошенничестве с использованием материнского капитала, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В июле 2020 года тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении дочери и через портал Госуслуги обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. Обвиняемая обманным путем получила более 200 тыс. рублей на несуществующую дочь.

Прокуратура округа направила материалы уголовного дела мировому судье.