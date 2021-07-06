В Тюмени пройдет конкурс "АвторFest" к 435-летию города

| Фото: "Музыкальная студия "Интервал" во ВКонтакте | Фото: "Музыкальная студия "Интервал" во ВКонтакте

Самодеятельных и профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров приглашают стать участниками I Городского конкурса народных авторов "АвторFest" к 435-летию Тюмени. Подать заявку можно до 15 июля, сообщает региональный департамент культуры.

По итогам конкурса создадут базу данных талантливых авторов-исполнителей, которые выступят на одной из городских площадок в день рождения Тюмени в случае снятия ограничительных мер. Также работы победителей покажут на городском экране и на официальном сайте праздника.

По словам организаторов, победители получат сертификат на создание видеоклипа на песню, стихи, прозу или на создание профессиональной фонограммы песни, музыкального произведения и призы от партнеров конкурса.

Узнать подробности можно здесь.