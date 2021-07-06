  • 6 июля 20216.07.2021вторник
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени пройдет конкурс "АвторFest" к 435-летию города

Общество, 09:53 06 июля 2021

"Музыкальная студия "Интервал" во ВКонтакте | Фото: "Музыкальная студия "Интервал" во ВКонтакте

Самодеятельных и профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров приглашают стать участниками I Городского конкурса народных авторов "АвторFest" к 435-летию Тюмени. Подать заявку можно до 15 июля, сообщает региональный департамент культуры.

По итогам конкурса создадут базу данных талантливых авторов-исполнителей, которые выступят на одной из городских площадок в день рождения Тюмени в случае снятия ограничительных мер. Также работы победителей покажут на городском экране и на официальном сайте праздника.

По словам организаторов, победители получат сертификат на создание видеоклипа на песню, стихи, прозу или на создание профессиональной фонограммы песни, музыкального произведения и призы от партнеров конкурса.

Узнать подробности можно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День города Тюмени , таланты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:16 06.07.2021У невакцинированных от COVID-19 беременных женщин угроза преждевременных родов составляет 15-20%
10:04 06.07.2021В Тюмени руководитель Extreme Team расскажет о построении карьеры
09:53 06.07.2021В Тюмени пройдет конкурс "АвторFest" к 435-летию города
09:29 06.07.2021В Тюмени разрабатывают концепцию наполнения креативного пространства Factura и пустыря за швейной фабрикой