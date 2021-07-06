Маленькая девочка выпала с 5 этажа на улице 30 лет Победы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девочка 2020 года рождения выпала из окна балкона на пятом этаже дома на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июля. Причины произошедшего устанавливаются.

"Сообщение поступило в полицию 4 июля в 12 часов 10 минут. Из окна балкона дома № 81 по улице 30 лет Победы выпала девочка 2020 года рождения. Ее госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Ожидается информация о состоянии ребенка от департамента здравоохранения Тюменской области.

Инна Пахомова