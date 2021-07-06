  • 6 июля 20216.07.2021вторник
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Маленькая девочка выпала с 5 этажа на улице 30 лет Победы в Тюмени

Происшествия, 13:23 06 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девочка 2020 года рождения выпала из окна балкона на пятом этаже дома на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июля. Причины произошедшего устанавливаются.

"Сообщение поступило в полицию 4 июля в 12 часов 10 минут. Из окна балкона дома № 81 по улице 30 лет Победы выпала девочка 2020 года рождения. Ее госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Ожидается информация о состоянии ребенка от департамента здравоохранения Тюменской области.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , падение с высоты , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 06.07.2021В Тюмени у мигранта обнаружили контрафактный алкоголь и табак на 1 млн рублей
14:21 06.07.2021Тюменец похитил из ювелирной мастерской сейф с украшениями на 200 тыс. рублей
13:23 06.07.2021Маленькая девочка выпала с 5 этажа на улице 30 лет Победы в Тюмени
12:35 06.07.2021Тюменских водителей просят поделиться записями с видеорегистраторов с предполагаемых мест исчезновения 15-летнего Платона Белоусова