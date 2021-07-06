Тюменские гиревики завоевали награды мирового первенства

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семь медалей завоевали спортсмены Тюменской области на первенстве мира по гиревому спорту в Литве, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 14-16 и 17-18 лет. В состав сборной команды России вошли спортсмены из Тюменской области. Спортивная программа первенства включала в себя классическое двоеборье, толчок по длинному циклу, рывок и командные эстафеты.

Тюменцы принесли в копилку сборной шесть золотых медалей и одну бронзу. Победителями стали Анастасия Суханова, Анна Карпова, Юлия Казанцева, Иван Щетков, Никита Трусов и Иван Дубяго. Бронзовую медаль в весовой категории до 53 кг завоевала Екатерина Горбачева.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 участников из 11 стран. Российская сборная заняла первое место в общекомандном зачете и в командной эстафете "Толчок длинный цикл".