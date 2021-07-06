В Тюмени девочка, упавшая с пятого этажа, находится в крайне тяжелом состоянии

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Состояние девочки 2020 года рождения, которая упала с высоты пятого этажа на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июля, оценивается как крайне тяжелое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Вызов поступил в 11 часов 34 минуты. Бригада скорой помощи прибыла на место в 11 часов 41 минуту. Девочку доставили в ОКБ № 2. В настоящий момент она получает необходимую помощь в реанимации в условиях медикаментозного сна по поводу сочетанной травмы: черепно-мозговой, множественных переломов, травматического шока", — сообщила Александра Малыгина.

Напомним, по информации городской полиции, ребенок выпал из окна балкона квартиры на пятом этаже дома № 81 на ул. 30 лет Победы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инна Пахомова