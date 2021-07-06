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Обломки пропавшего Ан-26 обнаружили на Камчатке

Происшествия, 15:47 06 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. По предварительным данным, выживших нет, пишет РИА Новости.

Место крушения находится в четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Работы затруднены из-за особенностей ландшафта.

Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и пропал с радаров в 9 км от пункта назначения при заходе на посадку. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей и глава Паланы Ольга Мохирева.

Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море.

В настоящее время сформирована специальная комиссия, работает горячая линия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

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# авиакатастрофа , Камчатка

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