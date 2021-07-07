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В Тюмени маршруты № 6 и № 77 из-за ремонтных работ изменят схему движения

Общество, 10:09 07 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобусные маршруты № 6 и 77 изменят схему движения из-за ремонтных работ с 8 июля по 1 августа.

По информации "Тюменьгортранс", движение транспорта будет прекращено в эти дни на ул. Григория Алексеева на участке от пересечения с ул. Избышева до пересечения с ул. Тимофея Несговорова.

Движение автобусов организуют в объезд перекрытого участка по улицам 1-я Молодежная и Т. Несговорова. На период проведения работ маршруты № 6 и № 77 будут посадку и высадку пассажиров проведут на действующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Тюменьгортранса

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# автобусы , движение транспорта , маршруты

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