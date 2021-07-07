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В Тюмени ближайшие к Сбербанку на Червишевском тракте магазины закрыли

Происшествия, 10:43 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Ближайшие к Сбербанку на Червишевском тракте магазины временно закрыли.

Как рассказал один из сотрудников магазина "Магнит" на Червишевском тракте, 15, магазин закрыли сразу же после информации о том, что здание банка оцепили.

"Сотрудников магазина не выпускают, покупателей тоже не запускают пока. Ближайший к нам перекресток оцепили сотрудники полиции" - рассказал он.

По словам очевидцев, не выпускают пока и автомобили жителей ближайших к перекрестку жилых домов.

Любовь Голышева

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# ограничение движения , Сбербанк

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