В Тюмени ближайшие к Сбербанку на Червишевском тракте магазины закрыли
ИА "Тюменская линия"
Ближайшие к Сбербанку на Червишевском тракте магазины временно закрыли.
Как рассказал один из сотрудников магазина "Магнит" на Червишевском тракте, 15, магазин закрыли сразу же после информации о том, что здание банка оцепили.
"Сотрудников магазина не выпускают, покупателей тоже не запускают пока. Ближайший к нам перекресток оцепили сотрудники полиции" - рассказал он.
По словам очевидцев, не выпускают пока и автомобили жителей ближайших к перекрестку жилых домов.
Любовь Голышева