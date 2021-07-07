Тюменские велосипедисты завоевали награды первенства России

| Фото: группа Велоспорт Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Велоспорт Тюменской области ВКонтакте

Три медали завоевали тюменские спортсмены на первенстве России по велосипедному спорту в Самаре, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В соревнованиях приняли участие 15 субъектов России. Тюменскую область представили Сергей Курьянов, Глеб Кугаевский, Андрей Степанов, Богдан Гансевич, Олег Сенокосов и Глеб Космачев. Они боролись за медали в олимпийских видах программы - индивидуальных и групповых гонках.

Индивидуальная гонка на 25 км прошла в первый день соревнований вокруг стадиона "Самара-Арена", который в 2018 году принимал матчи чемпионата мира по футболу. Здесь тюменский спортсмен Андрей Степанов занял второе место, показав результат в 32 минуты 46 секунд и уступив две секунды победителю первенства Константину Некрасову из Московской области.

Во второй день участники соревновались в групповой гонке. Сразу пять тюменских велосипедистов расположились в десятке лидеров. Андрей Степанов показал лучший результат, преодолев 144 км за 3 часа 57 минут 15 секунд, второе место также у тюменского спортсмена – Богдана Гансевича.