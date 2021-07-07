Пассажир "Лады" вылетел из машины и погиб на тюменской трассе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пассажир отечественного автомобиля погиб в ДТП на девятом километре автодороги Бархатово-Бобылево в Исетском районе 6 июня. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, авария произошла в 15 часов 40 минут.

"Лада" в которой находились трое мужчин, водитель и двое пассажиров, съехала в кювет и опрокинулась. 63-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье пристегнутый ремнем безопасности, не пострадал.

57-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье, погиб, его выбросило из машины. Установлено, что погибший - житель дер. Сизикова Исетского района.

37-летний водитель, житель Курганской области, получил травмы и был доставлен в больницу. Выяснилось, что он был пьян. Показания алкотестера составили 1,19 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его стаж за рулем один год. Обстоятельства ДТП выясняются.