  • 7 июля 20217.07.2021среда
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени сотрудников Ватутинского торгового центра обязали докупить дезсредства и проводить термометрию

Общество, 15:23 07 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Докупить дезинфицирующие средства и проводить термометрию сотрудникам администрации и клининговой службы обязали владельцев торгового центра "Ватутинский" по итогам проверки соблюдения антиковидных требований 7 июля.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргариты Максимовой, в торговом центре соблюдается масочный режим, есть запас индивидуальных средств защиты.

Продавцы центра отмечают, что не хотят повторения локдауна, к маскам уже привыкли, организовали на рабочих местах пункты обработки рук и делают замечания покупателям, которые носят маски неправильно.

По словам главного специалиста областного департамента потребительского рынка Евгении Мушниковой, по ее надзору нарушений не выявлено, присутствует разметка, посетители ходят в масках.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Межведомственные профилактические рейды ежедневно проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент потребительского рынка , коронавирус , масочный режим , проверки , профилактика , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 07.07.2021В Тюмени сотрудников Ватутинского торгового центра обязали докупить дезсредства и проводить термометрию
15:12 07.07.2021Тюменские врачи: вакцина от COVID-19 не приводит к бесплодию и онкологии
15:01 07.07.202146 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировано в Тюменской области
14:39 07.07.2021Врач предупредил о неврологических осложнениях у перенесших COVID-19