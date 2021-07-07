В Тюмени сотрудников Ватутинского торгового центра обязали докупить дезсредства и проводить термометрию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Докупить дезинфицирующие средства и проводить термометрию сотрудникам администрации и клининговой службы обязали владельцев торгового центра "Ватутинский" по итогам проверки соблюдения антиковидных требований 7 июля.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргариты Максимовой, в торговом центре соблюдается масочный режим, есть запас индивидуальных средств защиты.

Продавцы центра отмечают, что не хотят повторения локдауна, к маскам уже привыкли, организовали на рабочих местах пункты обработки рук и делают замечания покупателям, которые носят маски неправильно.

По словам главного специалиста областного департамента потребительского рынка Евгении Мушниковой, по ее надзору нарушений не выявлено, присутствует разметка, посетители ходят в масках.

Напомним, в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Межведомственные профилактические рейды ежедневно проводят сотрудники Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Кондрашкина