В Тобольске идет подготовка к предстоящим выборам

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Прием документов от кандидатов ведется в территориальной избирательной комиссии Тобольска в преддверии выборов депутатов Госдумы и депутатов Тюменской областной думы.

Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии города Александр Поляков, избирательная кампания и этап выдвижения кандидатов в депутаты стартовал 17 июня.

"Решением избирательной комиссии Тюменской области на территориальную избирательную комиссию Тобольска возложены полномочия Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 16. Ее полномочиями на данном этапе является прием документов на выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу и принятие решения о регистрации кандидатов. Комиссия принимает документы от самовыдвиженцев и от кандидатов выдвинутых по партийным спискам, которые заверены областной избирательной комиссией".

В Тобольский избирательный округ № 16 включены территории города Тобольска, Тобольского, Вагайского и Уватского районов.

Выдвижение кандидатов заканчивается 17 июля прием документов на регистрацию заканчивается 19 июля. Голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18, 19 сентября.