Владимир Якушев призвал муниципалитеты позаботиться о здоровье граждан во время выборов в сентябре

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Создать специальные меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья граждан во время выборов депутатов Государственной думы 17, 18 и 19 сентября призвал глав муниципалитетов и избиркомы полпред президента России в УФО Владимир Якушев на заседании Совета по вопросам местного самоуправления.

Он подчеркнул важность ответственно подойти к этой задаче в условиях подъема заболеваемости COVID-19, сообщает официальный сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

"Нынешние выборы проходят в особых условиях. В ближайшее время ожидается ухудшение эпидобстановки. Нужны специальные меры для защиты здоровья и безопасности граждан", - подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред отметил необходимо создать условия для голосования маломобильных избирателей. В частности, для жителей старше 65 лет, кто находится на самоизоляции. У них должна быть возможность проголосовать на дому.

Следующая задача - оснащение избирательных участков средствами индивидуальной защиты. Их региональные избиркомы закупят за счет федерального бюджета. Будет организована централизованная доставка в муниципалитеты.

Полпред поручил главам муниципальных образований помочь территориальным и участковым избиркомам в дезинфекции избирательных участков.

"Нельзя забывать о других полномочиях муниципалитетов при подготовке к голосованию. В рамках закона необходимо оказывать содействие в доступе кандидатов к телеэфиру, размещении агитационных материалов, организации встреч с избирателями", - добавил Владимир Якушев.

Вопросы подготовки к выборам главы муниципалитетов должны взять под личный контроль.

Напомним, осенью россияне выберут депутатов Государственной думы. В трех регионах Уральского федерального округа также назначены выборы в законодательные органы, во всех субъектах - в органы местного самоуправления.