Халин рассказал, что изменится на выборах в 2021 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вступает в избирательную кампанию 2021 года с обновленной законодательной базой.

Об этом на брифинге 22 июня сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"В областной закон о выборах внесена поправка, предусматривающая ответственность за незаконную агитацию в сети Интернет, - пояснил он. - Есть изменения в вопросах признания иностранными агентами не только юридических, но физических лиц, и средств массовой информации. Изменились порядок и сроки обжалования решений избирательных комиссий".

Только Федеральный закон, запрещающий участие в думских выборах тех, кто причастен к деятельности экстремистской или террористической организации, в Тюменской области будет действовать напрямую.

"Соответствующий закон был принят Государственной думой 26 мая, одобрен Советом Федерации 2 июня, подписан президентом 4 июня, и мы не успели внести изменения в областной закон о выборах, - сообщил Игорь Халин. – В этом нет ничего страшного. Это закон прямого действия".

Закон определяет, что гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы. Соответствующие поправки внесены в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Запрет распространяется на "учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". При этом оговаривается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому "предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права". Лица, являвшиеся учредителями, членами коллегиального руководящего органа, руководителями экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны депутатами Госдумы по истечении пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таких организаций.

Для рядовых участников таких организаций срок ограничений составляет три года.

Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы стартовала 17 июня, после выхода Указа президента РФ, и депутатов Тюменской областной думы – 18 июня, когда было опубликовано решение о назначении выборов на 19 сентября 2021 года.

Всего в этот день в Тюменской области пройдет 42 избирательных кампании разного уровня. Состоятся дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы, думы Голышмановского городского округа, думы Уватского района. Также дополнительно выберут депутатов 37 сельских поселений муниципальных районов области.

Борис Олейник