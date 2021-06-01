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Политический состав Тюменской областной думы нового созыва может измениться

Политика, 11:12 21 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Политический состав Тюменской областной думы нового созыва, выборы которой пройдут 19 сентября 2021 года в единый день голосования, может измениться.

Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

На политическом поле страны по сравнению с 2016 годом, когда проходили предыдущие выборы депутатов Госдумы, произошли заметные перемены. "Значительно сократилось количество игроков, - пояснил председатель областной избирательной комиссии. - В 2016 году в РФ было зарегистрировано 74 политических партии, и было представлено 22 списка. Это примерно, треть от общего числа. В представительные органы разного уровня прошли кандидаты по 14 спискам. То есть 19% от количества партий. На нынешних выборах именно эти 14 партий могут не собирать подписи в свою поддержку".

Сегодня в России зарегистрировано 35 политических партий, 32 из них имеют право участвовать в выборах и 14 из них - без сбора подписей.

"Мы предполагаем, что они и будут основными участниками наших электоральных процессов, - считает Игорь Халин. - Конечно, с определенными нюансами - я не готов, например, сказать, что все 14 партий будут у нас выдвигать свои списки кандидатов, но вполне допускаю их выдвижение по одномандатным округам".

Борис Олейник

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# выборы , Игорь Халин , облдума

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