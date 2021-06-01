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Тюменское отделение партии пенсионеров выдвинуло 33 человека на выборы в облдуму

Политика, 12:44 22 июня 2021

партия пенсионеров

Список кандидатов из 33 человек выдвинут региональным отделением партии пенсионеров на выборы в Тюменскую областную думу седьмого созыва 19 сентября.

Общее собрание членов партии 20 июня назначило уполномоченных представителей, утвердило эмблему и иные атрибуты избирательного объединения. Участники собрания избрали председателя РО Владимира Селиванова делегатом на очередной съезд партии, который состоится в Москве 28-29 июня.

По мнению Селиванова, партия пенсионеров обязательно должна быть представлена в областной думе. "В нашем списке самые разные кандидаты: от военных пенсионеров, до тех, кто еще не отслужил в армии, от многодетных матерей - до бабушек. У нас есть конкретные предложения по улучшению состояния сфер здравоохранения, ЖКХ и образования", - сказал он.

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# выборы , облдума , Партия пенсионеров

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