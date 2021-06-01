Современные стандарты помогут избирателям выбрать депутатов областной и Государственной дум

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На выборах 19 сентября 2021 года в Тюменской области будут применять современные стандарты. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Мобильный избиратель, - напомнил он, - это та система, которая позволяет любому избирателю открепиться заранее со своего избирательного участка и прикрепиться к тому, где ему удобно будет проголосовать в день выборов. QR-код, который облегчает введение данных в систему ГАС-выборы. Это те цифровые сервисы, которые имеются на сайте ЦИК, это использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Мы планируем использовать около 120 штук в областном центре, где у нас наибольшая плотность населения и больше всего избирателей".

Видеонаблюдение в масштабах страны будет более серьезным - чуть ли не в полтора-два раза вырастет количество объектов, охваченных видеонаблюдением в масштабах страны по сравнению с 2016 годом. В Тюменской области планируется обеспечить видеонаблюдением 406 объектов - это 29 территориальных избирательных комиссий.

Что касается участковых избирательных комиссий, то видеонаблюдением охватят участки с более чем 70% от общего числа избирателей области. Во всех остальных есть сложности технического характера – либо труднодоступные местность, либо удаленные места.

Еще более масштабным будет и традиционное общественное наблюдение за ходом голосования. Главная задача общественного наблюдателя, это, уверен Игорь Халин, прежде всего, выявление недостатков, недоработок членов участковых избирательных комиссий, реакция на те замечания, которые делают другие наблюдатели, и выстраивание конструктивных взаимоотношений всех участников процесса.

"Понятно, что будут наблюдатели от политических партий, они уже сейчас готовят свои кадры, - рассказал Игорь Халин. - Но будут еще и наблюдатели от Общественной палаты. Буквально на следующей неделе у нас закончатся обучающие семинары, которые уже идут около двух месяцев. Готовят именно наблюдателей. Помогают преподаватели нашего ГОС университета, которые рассказывают о том, как организован избирательный процесс, о том, как нужно работать на избирательных участках, об основах законодательства, которое претерпело изменения".

Борис Олейник