Соблюдение законодательства и норм этики участниками выборов - главная задача наблюдателя, считает эксперт

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

К выборам органов публичной власти различного уровня нужно подходить ответственно и добросовестно. Такое мнение высказал кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев.

По его словам, выборы должны проходить с соблюдением всех норм и требований. "Ключевая задача общественности и наблюдателей - добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками избирательного процесса", - подчеркнул Авдеев.

Напомним, выборы в Государственную думу России состоятся с 17 по 19 сентября. В эти же дни в Тюменской области пройдут 42 избирательные кампании разного уровня. Состоятся выборы в Тюменскую областную думу, дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы, думы Голышмановского городского округа, думы Уватского района. Также дополнительно выберут депутатов 37 сельских поселений муниципальных районов области.

Решение о том, чтобы организовать трехдневные выборы, было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом.

Любовь Голышева