  • 14 июля 202114.07.2021среда
  • USD74,0589
    EUR87,7820
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Соблюдение законодательства и норм этики участниками выборов - главная задача наблюдателя, считает эксперт

Политика, 19:01 14 июля 2021

фото "Тюменская линия"

К выборам органов публичной власти различного уровня нужно подходить ответственно и добросовестно. Такое мнение высказал кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев.

По его словам, выборы должны проходить с соблюдением всех норм и требований. "Ключевая задача общественности и наблюдателей - добиться неукоснительного соблюдения законодательства и этических норм всеми участниками избирательного процесса", - подчеркнул Авдеев.

Напомним, выборы в Государственную думу России состоятся с 17 по 19 сентября. В эти же дни в Тюменской области пройдут 42 избирательные кампании разного уровня. Состоятся выборы в Тюменскую областную думу, дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы, думы Голышмановского городского округа, думы Уватского района. Также дополнительно выберут депутатов 37 сельских поселений муниципальных районов области.

Решение о том, чтобы организовать трехдневные выборы, было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 14.07.2021Соблюдение законодательства и норм этики участниками выборов - главная задача наблюдателя, считает эксперт
17:10 14.07.2021Политическую конкурентность на выборах обсудили тюменские общественники
12:50 14.07.2021Елена Шмелева прокомментировала выдвижение от "Единой России"
17:36 13.07.2021Тюменские депутаты обсудили ремонт школы №37