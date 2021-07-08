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В Тюмени ремонт дорог к дачам завершат в 2022 году

Экономика, 13:07 08 июля 2021

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Более 10 км дорог к дачам и садовым товариществам Тюмени отремонтируют до 2022 года. Часть дорог ремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

По информации пресс-службы администрации города, один из самых протяженных объектов – подъезд к садовым товариществам "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень", "Лаванда", "Виктория", "Зеленый дол". Ремонту подлежит участок длиной около 8 км. Здесь уже работает техника, рабочие прокладывают песчаное основание и щебеночный слой, в некоторых местах построены тротуары, обустроены площадки под автопавильоны.

Все ремонтные работы планируют закончить в 2022 году. После завершения более комфортно будет подъезжать к СНТ "Золотая осень-1", "Луч", "Надежда-4", "Солнечная поляна".

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Ремонт дороги по ул. Григория Алексеева протяженностью 2 км продолжается и будет завершен до конца этого года. Здесь обустроят восемь автобусных остановок с заездными карманами для общественного транспорта.

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к садоводческим обществам: "Рябинушка", "Нефтяник", "Энергетик", "Юбилей", "Калинка", "Березка", "Русское Поле".

В 2021 г. по нацпроекту уже отремонтированы дороги, ведущие к садовым обществам "Яровское", "Агросад" и "Русь".

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