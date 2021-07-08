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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах

Общество, 11:59 08 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купание в фонтане может привести не только к простуде, но и более серьезными заболеваниями, таким как острая кишечная инфекция, конъюктивиты, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов", - отмечается в сообщении.

Тюменцев предупредили, что, купаясь в фонтане, можно упасть или получить электротравму, так как к некоторым из них подведена подсветка.

В ведомстве напомнили, что фонтан предназначен для украшения города и увлажнения воздуха, а не для купания.

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# жара , Роспотребнадзор , фонтаны

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