Тюменца отправили в колонию за драку и грабеж

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину, виновного в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью, осудили в Тюмени.

12 июля прошлого года пьяный тюменец напросился на ночлег к хозяйке дома в проезде Солнечный, где избил бывшего мужа хозяйки. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом височных и теменных костей.

Спустя месяц на ул. Республики тюменец ограбил прохожего, вырвав у него из рук смартфон. Потерпевший проследил за злоумышленником и указал полицейским подъезд, где он скрылся.

Суд по совокупности совершенных преступлений приговорил мужчину к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.