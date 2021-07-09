Приложение "Телемед 72" позволяет врачам проводить онлайн-консультации

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

Более 1,5 тыс. онлайн-консультаций врачей получили жители Тюменской области благодаря мобильному приложению "Телемед 72" с начала 2021 года. Из них 95 за июнь, сообщает областной департамент информатизации.

Также почти 5,5 тыс. человек успешно записались на очный прием в поликлинику, из них 3 тыс. пациентов — в июне, еще 954 человека воспользовались функцией приложения "Только спросить". Это аналог быстрого чата с врачом без необходимости очного посещения и онлайн-консультации.

Мобильное приложение "Телемед 72" работает уже полгода и соединяет в себе сразу несколько функций: онлайн-консультации с врачом, электронная очередь, запись на прием к врачу, вызов врача на дом, а также запись на вакцинацию. Полный переход с "Медицины 72" на "Телемед 72" завершился 1 июля.

В данный момент все функции работают в штатном режиме. При записи на прием отображаются только те медорганизации, куда пользователь может записаться в соответствии с прикреплением. Ранее список медорганизаций состоял из всех поликлиник, куда гражданин может записаться на вакцинацию, что вызывало неудобство пользователей.

Сейчас приложение дополняется новым функционалом. Так, у врачей появится возможность опрашивать пациентов до и после планового приема, в том числе с хроническими заболеваниями, чтобы удаленно следить за их состоянием. В личном кабинете пациента будут формироваться "Маршрутные листы", где будут указаны медицинские услуги, процедуры с номерами кабинетов и датами их посещения. Это позволит пациенту сразу пройти к врачам, минуя регистратуру с обязательной выдачей направлений. Также будет реализована возможность записи других людей на прием к врачу.

Так как новое мобильное приложение также привязано к авторизации с помощью учетной записи ЕСИА, то при его установке не нужно вновь вносить личные данные, они подтягиваются автоматически из личного кабинета.

Кроме этого, в случае отсутствия талонов на запись к врачу в приложении можно будет встать в "Лист ожидания". И когда появится свободный талон, то пациенту придет уведомление с датой и временем, когда он сможет прийти на прием.

Тюменцам напоминают, что записаться к врачу можно также через личный кабинет пациента на сайте госуслуг, по номеру единой службы 122 или через единый центр записи граждан на прием к врачу 39-33-33.