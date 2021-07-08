  • 8 июля 20218.07.2021четверг
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Путин отменил указ, запрещающий полеты в Египет

Политика, 19:20 08 июля 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты в Египет. Документ опубликован на официальный интернет-портале правовой информации.

Регулярное воздушное сообщение было приостановлено с 8 ноября 2015 года. Туроператорам на время действия запрета рекомендовалось воздержаться от реализации путевок, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.

Напомним, воздушное сообщение с Египтом было приостановлено осенью 2015 года после того, как самолет, на борту которого находились свыше 200 человек, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом. Причиной катастрофы российского пассажирского авиалайнера, по данным ФСБ России, является теракт.

Документ о снятии ограничения вступил в силу со дня подписание, 8 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиасообщение , Владимир Путин , Египет , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 08.07.2021Владимир Путин отменил указ, запрещающий полеты в Египет
15:45 08.07.2021Владимир Якушев поздравил жителей УФО с Днем семьи, любви и верности
12:20 08.07.2021Тренерам Тюменской области, подготовившим олимпийских чемпионов, планируют утвердить доплату к пенсии
18:13 07.07.2021В Тобольске идет подготовка к предстоящим выборам