Владимир Путин отменил указ, запрещающий полеты в Египет

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты в Египет. Документ опубликован на официальный интернет-портале правовой информации.

Регулярное воздушное сообщение было приостановлено с 8 ноября 2015 года. Туроператорам на время действия запрета рекомендовалось воздержаться от реализации путевок, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением Каира.

Напомним, воздушное сообщение с Египтом было приостановлено осенью 2015 года после того, как самолет, на борту которого находились свыше 200 человек, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом. Причиной катастрофы российского пассажирского авиалайнера, по данным ФСБ России, является теракт.

Документ о снятии ограничения вступил в силу со дня подписание, 8 июля.